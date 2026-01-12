İstanbul'da kar daha yere inmeden eridi! Uzman isim nedenini açıkladı: Valilik 'temkinli' konuşarak uyardı
Çok sayıda ilde etkili olan ancak İstanbul'da tahminleri boşa çıkaran kar yağışı, yüksek yerlerde kısmi birikme yaparak beyaz görüntüyü verdi. Mega kentin güneyi ile sahil kesiminde sulu kara dönen yağışın ardından İstanbul Valiliği ve meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'den açıklama geldi.
Kırklareli, Tekirdağ çevresinde kuvvetli yağan karın İstanbul'fda beklenen etkiyi yapamadığına dikkat çeken Hüseyin Öztel, sadece yüksek kesimlerde etkili olan yağışın daha yere inmeden yağmura döndüğünü söyledi.
Yağmura dönen kar tanelerinin erimesinin nedenini çevre illerdeki hava sıcaklıklarıyla açıklayan Öztel "İstanbul çevresindeki hava sıcaklıkları yağışların büyük oranda yağmur olarak inmesine yol açarken, kar yağışlarının kuvvetli kısmı hava sıcaklığının daha düşük olduğu Tekirdağ yönünde gerçekleşti" dedi.
Kırklareli, Tekirdağ'ı etkisi altına alan kar yağışının gelecek saatlerde ve Salı günü gün içerisinde İstanbul'un kuzey kesimlerinde kar geçişleri neden olabileceğini söyleyen Öztel, "Anadolu yakasının iç kesimlerinde ise yine ilk beklentiden az miktarda kar yağışı, pazartesi gecesine dek aralıklarla sürecek" dedi.
VALİLİK 'TEMKİNLİ' KONUŞARAK UYARDI
Kuvvetli beklenen kar ve soğuk havanın sulu kar olarak gerçekleşmesinin ardından İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Dönüşen hava karşısında vatandaşların dikkatli olmasını öneren Valilik hafta içinde beklenen hava durumunu da paylaştı.
Valilik açıklaması şu şekilde:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;
İlimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmekte olup, gün boyu 2°C / 5°C beklenmektedir.
Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek; maksimum rüzgâr hızı il genelinde 40 - 60 km/s’e kadar ulaşacaktır. İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir.
Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir. Rüzgarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir.
İlimizde önümüzdeki 4 güne ait hava tahminleri:
•13 Ocak Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C ile 4°C.
•14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3°C ile 10°C.
•15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 8°C ile 12°C.
•16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7°C ile 12°C olarak tahmin edilmektedir.