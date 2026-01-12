İstanbul'da kar daha yere inmeden eridi! Uzman isim nedenini açıkladı: Valilik 'temkinli' konuşarak uyardı

Çok sayıda ilde etkili olan ancak İstanbul'da tahminleri boşa çıkaran kar yağışı, yüksek yerlerde kısmi birikme yaparak beyaz görüntüyü verdi. Mega kentin güneyi ile sahil kesiminde sulu kara dönen yağışın ardından İstanbul Valiliği ve meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'den açıklama geldi.

İSTANBUL'DA KAR DAHA YERE İNMEDEN ERİDİ! UZMAN İSİM NEDENİNİ AÇIKLADI

Kırklareli, Tekirdağ çevresinde kuvvetli yağan karın İstanbul'fda beklenen etkiyi yapamadığına dikkat çeken Hüseyin Öztel, sadece yüksek kesimlerde etkili olan yağışın daha yere inmeden yağmura döndüğünü söyledi.

Yağmura dönen kar tanelerinin erimesinin nedenini çevre illerdeki hava sıcaklıklarıyla açıklayan Öztel "İstanbul çevresindeki hava sıcaklıkları yağışların büyük oranda yağmur olarak inmesine yol açarken, kar yağışlarının kuvvetli kısmı hava sıcaklığının daha düşük olduğu Tekirdağ yönünde gerçekleşti" dedi.

Kırklareli, Tekirdağ'ı etkisi altına alan kar yağışının gelecek saatlerde ve Salı günü gün içerisinde İstanbul'un kuzey kesimlerinde kar geçişleri neden olabileceğini söyleyen Öztel, "Anadolu yakasının iç kesimlerinde ise yine ilk beklentiden az miktarda kar yağışı, pazartesi gecesine dek aralıklarla sürecek" dedi.

VALİLİK 'TEMKİNLİ' KONUŞARAK UYARDI

Kuvvetli beklenen kar ve soğuk havanın sulu kar olarak gerçekleşmesinin ardından İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Dönüşen hava karşısında vatandaşların dikkatli olmasını öneren Valilik hafta içinde beklenen hava durumunu da paylaştı.

Valilik açıklaması şu şekilde: