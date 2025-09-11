Ölüm resmen teğet geçti! Otomobil havalanıp insanların üstünden uçtu

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, görenleri dehşete düşürdü. Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı’nda 11 Ağustos saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, 06 AU 9414 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra havalanarak yol kenarındaki oto yıkama işletmesinin önünde bulunan 3 aracın üzerinden geçti.

O sırada işletme önünde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı anlarda otomobil, takla atarak sürüklendi ve bir taksiye çarparak durabildi. Kazada araçtaki 2 kişi ile çarpan trafik levhası direğinin savrulması sonucu yolda yürüyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra havalanarak araçların ve vatandaşların üstünden geçtiği, takla atarak ilerlediği anlar yer aldı. Olay sonrası işletme önünde beton bariyerlerle güvenlik önlemi alındı.