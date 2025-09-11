Ölüm resmen teğet geçti! Otomobil havalanıp insanların üstünden uçtu

Yayınlanma:
Ankara’nın Sincan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp havalanarak park halindeki araçların ve vatandaşların üzerinden uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, görenleri dehşete düşürdü. Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı’nda 11 Ağustos saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, 06 AU 9414 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra havalanarak yol kenarındaki oto yıkama işletmesinin önünde bulunan 3 aracın üzerinden geçti.

O sırada işletme önünde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı anlarda otomobil, takla atarak sürüklendi ve bir taksiye çarparak durabildi. Kazada araçtaki 2 kişi ile çarpan trafik levhası direğinin savrulması sonucu yolda yürüyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra havalanarak araçların ve vatandaşların üstünden geçtiği, takla atarak ilerlediği anlar yer aldı. Olay sonrası işletme önünde beton bariyerlerle güvenlik önlemi alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Böyle anne olmaz olsun: Sevgilisiyle birlikte 3.5 yaşındaki oğlunu dövüp vücudunda sigara söndürmüşler!
Böyle anne olmaz olsun: Sevgilisiyle birlikte 3.5 yaşındaki oğlunu dövüp vücudunda sigara söndürmüşler!
Okullar açıldı trafik kilitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 72'yi gördü
Okullar açıldı trafik kilitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 72'yi gördü