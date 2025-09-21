Konya'da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Konya Yunak'ta bir aracın takla atması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Konya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Akşehir-Yunak yolundaki Ayrıtepe mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında 34 RZ 7822 plakalı aracın sürücüsü kontrolünden çıkıp takla attı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Meydana gelen feci kazayı görenler durumu yetkililere ihbar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

konyada-otomobil-takla-atti-3-olu-2-y-924415-274617.jpg

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatma Çoban ve Kezban Güneş’in kazanın meydana geldiği yerde hayatını kaybettiğini belirlendi.

konyada-otomobil-takla-atti-3-olu-2-y-924416-274617.jpg

ADİL ÇOBAN KURTARILAMADI

Yaralılar Adil Çoban, Samet Çoban ve Hakan Özdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

konyada-otomobil-takla-atti-3-olu-2-y-924417-274617.jpg

Adil Çoban da doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

