Hasankeyf'te 5 bin yıllık mağaralar turizme açılıyor

Yukarı Mezopotamya’dan Anadolu’ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri kenarında bulunan ve Bizanslılar, Emeviler, Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’te, kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım atılıyor. İnsan eliyle oluşturulmuş 5 bin yıllık 10 mağaranın turizme açılması için yürütülen restorasyon çalışmaları bitme aşamasına geldi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Yamaç Külliyesi etrafında bulunan mağaraların çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının son hız devam ettiğini belirtti. Bu çalışmalarla kültürel mirasın korunarak günümüze getirileceğini vurgulayan Kaymakam İmrak, şunları kaydetti:

“Hasankeyf'imizde 6 binin üzerinde mağaraya sahibiz. Her geçen yıl bir kısmının restore edilmesiyle mağaralarımız misafirlerin ilgi odağı haline gelecektir. Kuruldan alınan izinler çerçevesinde 10 mağaramızda çalışmalarımız bitme aşamasına gelmiş durumda.”

RESTORASYON VE SERGİLEME DETAYLARI

Kaymakam İmrak, mağaraların yaya güzergahının düzenlenmesi, içlerinin temizlenmesi, merdivenlerin bilimsel bir şekilde oturtulması ve gece görünürlüğünü arttırmak adına aydınlatma işleminin tamamlanmasıyla turizme kazandırılmış olacağını ifade etti.

Restorasyon sonrasında bu mağaralarda, o günün şartlarında bir oturma düzeni ve günlük kullanım ihtiyaçları oluşturularak, gelen ziyaretçilerin o dönemin yaşam koşullarını bir şekilde anması sağlanacak. Kaymakam, bu 10 mağaranın tefrişatlarının da tamamlanmasıyla aralık ayının sonu itibarıyla turizme açılmış olacağını duyurdu. Ayrıca Hasankeyf Kalesi bölgesinin de çok yakın bir tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığınca devralındığı bilgisi paylaşıldı.