Nemrut'ta sazını parçalamıştı: Bakanlık ünlü türkücü hakkında inceleme başlattı

Nemrut'ta sazını parçalamıştı: Bakanlık ünlü türkücü hakkında inceleme başlattı
Yayınlanma:
Nemrut Dağı'nda, yapay zekayı protesto etmek amacıyla sazını parçalayan türkücü Aydın Aydın hakkında inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'na çıkan türkücü Aydın Aydın, yapay zekaya tepki için ilginç bir protestoya imza atmış ve beraberinde getirdiği bağlamayı tarihi taşlara vurarak parçalamıştı.

nemrutta-sazini-parcalamisti-bakanlik-unlu-turkucu-hakkinda-inceleme-baslatti-4.webp

Aydın, yapay zekanın birçok mesleği yok edeceğini ve müzik sektörüne zarar vereceğini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu gidişat hiç iyi değil, insanlık bir an önce önlem almalı. Yapay zeka böyle devam ederse, doğal zekamızı yerle bir edecek. Yapay zeka artık çalıyor, söylüyor, oynuyor, klip çekiyor; bizler ne olacağız? İnsanlık yapay zekaya teslim olmamalı."

nemrutta-sazini-parcalamisti-bakanlik-unlu-turkucu-hakkinda-inceleme-baslatti-5.webp

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Aydın Aydın'ın bu eylemi yetkililerin dikkatinden kaçmadı.

2 bin 100 yıllık tarihe sahip Kommagene Kralı I. Antiochos döneminden kalma heykellerin ve yapıların bulunduğu alanda gerçekleşen olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

nemrutta-sazini-parcalamisti-bakanlik-unlu-turkucu-hakkinda-inceleme-baslatti-3.webp

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLİYOR

Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Türkiye
18 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
18 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
Adli emanet vurgununda firari memura kırmızı bülten
Adli emanet vurgununda firari memura kırmızı bülten
İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı
İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı