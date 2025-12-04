Nemrut'ta sazını parçalamıştı: Bakanlık ünlü türkücü hakkında inceleme başlattı

Geçtiğimiz günlerde UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'na çıkan türkücü Aydın Aydın, yapay zekaya tepki için ilginç bir protestoya imza atmış ve beraberinde getirdiği bağlamayı tarihi taşlara vurarak parçalamıştı.

Aydın, yapay zekanın birçok mesleği yok edeceğini ve müzik sektörüne zarar vereceğini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu gidişat hiç iyi değil, insanlık bir an önce önlem almalı. Yapay zeka böyle devam ederse, doğal zekamızı yerle bir edecek. Yapay zeka artık çalıyor, söylüyor, oynuyor, klip çekiyor; bizler ne olacağız? İnsanlık yapay zekaya teslim olmamalı."

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Aydın Aydın'ın bu eylemi yetkililerin dikkatinden kaçmadı.

2 bin 100 yıllık tarihe sahip Kommagene Kralı I. Antiochos döneminden kalma heykellerin ve yapıların bulunduğu alanda gerçekleşen olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLİYOR

Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.