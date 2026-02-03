Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Etraf savaş alanına döndü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, uzun süredir kullanılmayan ve risk oluşturduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımı gerçekleştirildi.

Kontrollü şekilde yapılması planlanan yıkım esnasında, binanın aniden çökmesiyle sokak adeta savaş alanına döndü.

KONTROLLÜ YIKIM KONTROLDEN ÇIKTI

Bozova'da ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan eski ilçe emniyet binasında tahliye ve yıkım süreci başlatıldı.

Yerine modern bir tesis yapılması planlanan yapının yıkımı, iş makineleri eşliğinde kontrollü şekilde sürdürülürken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çalışmaların devam ettiği sırada binanın bir bölümü aniden çöktü. Çökmeyle birlikte sokak toz dumanıyla kaplanırken, çevredekiler büyük panik yaşadı.

Gazete İpekyol'daki haberde belirtiliğine göre; olayda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmedi.