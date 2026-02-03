Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Etraf savaş alanına döndü

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımı esnasında etraf savaş alanına döndü.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, uzun süredir kullanılmayan ve risk oluşturduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımı gerçekleştirildi.

Kontrollü şekilde yapılması planlanan yıkım esnasında, binanın aniden çökmesiyle sokak adeta savaş alanına döndü.

KONTROLLÜ YIKIM KONTROLDEN ÇIKTI

Bozova'da ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan eski ilçe emniyet binasında tahliye ve yıkım süreci başlatıldı.

yeni-proje-22.jpg

Yerine modern bir tesis yapılması planlanan yapının yıkımı, iş makineleri eşliğinde kontrollü şekilde sürdürülürken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Yıkım sırasında alevler yükseldi: İşçiler binayı apar topar terk ettiYıkım sırasında alevler yükseldi: İşçiler binayı apar topar terk etti

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çalışmaların devam ettiği sırada binanın bir bölümü aniden çöktü. Çökmeyle birlikte sokak toz dumanıyla kaplanırken, çevredekiler büyük panik yaşadı.

Gazete İpekyol'daki haberde belirtiliğine göre; olayda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!
Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!
Kocaeli’de yağış etkisi: Barajlarda su seviyesi yükseldi
Kocaeli’de yağış etkisi: Barajlarda su seviyesi yükseldi
Kuş yuvasını düşürüp parçalamışlardı: Çocuklar hakkında ev hapsi
Kuş yuvasını düşürüp parçalamışlardı: Çocuklar hakkında ev hapsi