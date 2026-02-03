Türk Bayrağı'nı indiren şüpheli yakalandı

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'de bu sabah saat 07.15 sıralarında meydana gelen olayda, Esnaf Furkan Aksoy, iş yerinin önüne Türk bayrağı astı.

Sabah dükkanını açmak için iş yerine giden Aksoy, Türk Bayrağı'nı göremeyince güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Aksoy bayrağın bir kişi tarafından indirildiğini görünce polise ihbarda bulundu.

Mardin'deki 'Bayrak provokasyonu' soruşturması sürüyor: 11 şüpheli tutuklandı!

BAYRAĞI İNDİREN KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İs yeri sahibi Furkan Aksoy, "Sabah dükkanı açmak için geldik. Baktık ki Türk Bayrağımızı indirilmişler. Kamera kayıtlarına baktık. Elemanın biri geliyor, telefon kaydını alarak, telefonu bayrağa tutuyor. Bilerek aşağı doğru çekiyor. İndiriyor kopartırcasına. Sonra yürüyerek gidiyor. Polis ekiplerine attık videoyu. Normalde bayrağımız her zaman asılı. Mardin'deki olaylardan sonra daha büyük bir bayrak astık. Bayraktır, başka ne söylenir ki. Vatanımızın bayrağı" dedi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Hem iş yeri hem de çevredeki Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bayrağı indiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

Bayrağı sökerek yerde sürüklediği belirlenen F.K.(15), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor