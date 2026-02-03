Türk Bayrağı'nı indiren şüpheli yakalandı

Yayınlanma:
Beylikdüzü'nde bir iş yerinin önünde asılı olan Türk Bayrağı, F.K. isimli 15 yaşındaki çocuk tarafından indirildi. Bayrağı indirdiği anları cep telefonu kamerasıyla videoya alan F.K., polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'de bu sabah saat 07.15 sıralarında meydana gelen olayda, Esnaf Furkan Aksoy, iş yerinin önüne Türk bayrağı astı.

Sabah dükkanını açmak için iş yerine giden Aksoy, Türk Bayrağı'nı göremeyince güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Aksoy bayrağın bir kişi tarafından indirildiğini görünce polise ihbarda bulundu.

yeni-proje-2.jpg

Mardin'deki 'Bayrak provokasyonu' soruşturması sürüyor: 11 şüpheli tutuklandı!Mardin'deki 'Bayrak provokasyonu' soruşturması sürüyor: 11 şüpheli tutuklandı!

BAYRAĞI İNDİREN KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

yeni-proje-3.jpg

İs yeri sahibi Furkan Aksoy, "Sabah dükkanı açmak için geldik. Baktık ki Türk Bayrağımızı indirilmişler. Kamera kayıtlarına baktık. Elemanın biri geliyor, telefon kaydını alarak, telefonu bayrağa tutuyor. Bilerek aşağı doğru çekiyor. İndiriyor kopartırcasına. Sonra yürüyerek gidiyor. Polis ekiplerine attık videoyu. Normalde bayrağımız her zaman asılı. Mardin'deki olaylardan sonra daha büyük bir bayrak astık. Bayraktır, başka ne söylenir ki. Vatanımızın bayrağı" dedi.

yeni-proje-4.jpg

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Hem iş yeri hem de çevredeki Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bayrağı indiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

yeni-proje-5.jpg

Bayrağı sökerek yerde sürüklediği belirlenen F.K.(15), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
İçinde müşteri olan taksiye alınmayan kadın deliye döndü: Ayaklı küllükle durağın camlarını indirdi
İçinde müşteri olan taksiye alınmayan kadın deliye döndü: Ayaklı küllükle durağın camlarını indirdi
Çöken istinat duvarı binaya zarar verdi!
Çöken istinat duvarı binaya zarar verdi!
Sinyal vermedi kazaya sebep oldu! Yaralanan motosikletliye değil aracına koştu
Sinyal vermedi kazaya sebep oldu! Yaralanan motosikletliye değil aracına koştu