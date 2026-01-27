Mardin'deki 'Bayrak provokasyonu' soruşturması sürüyor: 11 şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma:
Mardin'deki bayrak provokasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9’u 18 yaşından küçük toplam 37 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 3’ü 18 yaşından küçük olan toplam 17 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

DEM Parti'nin 20 Ocak'ta Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlediği toplantının ardından yaşanan olaylarda, Kamışlı Sınır Kapısı'nda terör örgütü YPG yandaşları oldukları belirtilen şahıslar tarafından Türk Bayrağı'na yönelik gerçekleştirilen provokasyona ilişkin soruşturma devam ediyor.

77 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 77 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılıkça ifadeleri alınmak üzere Mardin Adalet Sarayı'na sevk edildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİK KARARINI VERDİ!

Gazeteci Şahin Şen'in aktardığına göre, savcılık huzuruna çıkarılan 9’u 18 yaşından küçük olan toplam 37 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından doğrudan serbest bırakıldı.

Savcılık, şüphelilerden bazılarını tutuklama, bazılarını ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAZI ŞÜPHELİLERİN EMNİYET İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3’ü 18 yaşından küçük olan toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'deki olayları gerekçe gösteren Dem Parti, 20 Ocak tarihli Grup Toplantısını, TBMM yerine Mardin’in Nusaybin ilçesiyle Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında yapma kararı almıştı.

DEM Parti'nin toplantısında yaşanan olaylarda, terör örgütü YPG yandaşı oldukları belirtilen bir grup, Kamışlı Sınır Kapısı'nda Türk Bayrağına yönelik provokatif eylemde bulundu.

