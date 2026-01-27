Mardin'deki 'Bayrak provokasyonu' soruşturması sürüyor: 11 şüpheli tutuklandı!

Mardin'deki bayrak provokasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9’u 18 yaşından küçük toplam 37 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 3’ü 18 yaşından küçük olan toplam 17 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.