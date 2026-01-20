Bayrak provokasyonuna soruşturma başlatıldı!

Bayrak provokasyonuna soruşturma başlatıldı!
Yayınlanma:
Nusaybin-Kamışlı hattında YPG taraftarı olduğu söylenen kişilerin Türk bayrağını indirmesine ilişkin Bakan Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde toplanan YPG yanlısı bir grup, sınır hattındaki duvarları ve barikatları aşmaya çalışarak Kamışlı yönüne doğru ilerledi. Grubun içinde bazı kişiler Türk bayrağına yönelik provokatif bir eylemde bulundu. Grup, Türk bayrağını direkten indirdi.

Son Dakika | Kamışlı'da Türk bayrağına provokasyon! DEM Parti'den açıklama geldiSon Dakika | Kamışlı'da Türk bayrağına provokasyon! DEM Parti'den açıklama geldi

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN HAVAYA UYARI ATEŞİ

Olayların büyümesi üzerine sınırda görevli askerler, kalabalığı dağıtmak amacıyla önce havaya uyarı ateşi açtı. Grubun dağılmaması ve eylemlerine devam etmesi üzerine bölgeye takviye güvenlik ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, sınır hattına sızmaya çalışan ve bayrağa saldıran kitleye biber gazı ve göz yaşartıcı kapsüllerle müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Bazı kişilerin ise sınır duvarlarını aşarak Suriye tarafındaki Kamışlı kentine geçtiği görüldü.

Son Dakika | Özgür Özel'den Türk bayrağına provokasyona tepkiSon Dakika | Özgür Özel'den Türk bayrağına provokasyona tepki

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan provokasyonun ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaparak, Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç bu ifadeleri kullandı:

"Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."

yilmaz-tunc.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Türkiye
Kastamonu'da alt geçide düşen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Kastamonu'da alt geçide düşen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdılar: 5 şüpheli tutuklandı!
Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdılar: 5 şüpheli tutuklandı!
Kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaralamıştı: Tutuklandı
Kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaralamıştı: Tutuklandı