Bayrak provokasyonuna soruşturma başlatıldı!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde toplanan YPG yanlısı bir grup, sınır hattındaki duvarları ve barikatları aşmaya çalışarak Kamışlı yönüne doğru ilerledi. Grubun içinde bazı kişiler Türk bayrağına yönelik provokatif bir eylemde bulundu. Grup, Türk bayrağını direkten indirdi.
GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN HAVAYA UYARI ATEŞİ
Olayların büyümesi üzerine sınırda görevli askerler, kalabalığı dağıtmak amacıyla önce havaya uyarı ateşi açtı. Grubun dağılmaması ve eylemlerine devam etmesi üzerine bölgeye takviye güvenlik ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, sınır hattına sızmaya çalışan ve bayrağa saldıran kitleye biber gazı ve göz yaşartıcı kapsüllerle müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Bazı kişilerin ise sınır duvarlarını aşarak Suriye tarafındaki Kamışlı kentine geçtiği görüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan provokasyonun ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaparak, Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç bu ifadeleri kullandı:
"Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.
Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.
Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.
Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.
Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."