Bayrak provokasyonuna soruşturma başlatıldı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde toplanan YPG yanlısı bir grup, sınır hattındaki duvarları ve barikatları aşmaya çalışarak Kamışlı yönüne doğru ilerledi. Grubun içinde bazı kişiler Türk bayrağına yönelik provokatif bir eylemde bulundu. Grup, Türk bayrağını direkten indirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN HAVAYA UYARI ATEŞİ

Olayların büyümesi üzerine sınırda görevli askerler, kalabalığı dağıtmak amacıyla önce havaya uyarı ateşi açtı. Grubun dağılmaması ve eylemlerine devam etmesi üzerine bölgeye takviye güvenlik ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, sınır hattına sızmaya çalışan ve bayrağa saldıran kitleye biber gazı ve göz yaşartıcı kapsüllerle müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Bazı kişilerin ise sınır duvarlarını aşarak Suriye tarafındaki Kamışlı kentine geçtiği görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan provokasyonun ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaparak, Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç bu ifadeleri kullandı: