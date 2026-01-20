Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü YPG'li olduğu belirtilen bir grup Türk bayrağını indirerek saldırıda bulundu.

Söz konusu provokasyona ilk tepki DEM Parti'den gelirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son Dakika | Kamışlı'da Türk bayrağına provokasyon! DEM Parti'den açıklama geldi

Olaya bir tepki de CHP Lideri Özgür Özel'den geldi. "Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şunlara yer verdi:

Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum.



Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır.



Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir! pic.twitter.com/sKaIOXIMbQ