Özgür Özel'den Türk bayrağına provokasyona tepki

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamışlı'da Türk bayrağına yönelik provokasyona tepki gösterdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü YPG'li olduğu belirtilen bir grup Türk bayrağını indirerek saldırıda bulundu.

Söz konusu provokasyona ilk tepki DEM Parti'den gelirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"TÜRK BAYRAĞIMIZA YÖNELİK SALDIRIYI ŞİDDETLE LANETLİYORUM"

Olaya bir tepki de CHP Lideri Özgür Özel'den geldi. "Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şunlara yer verdi:

  • "Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

