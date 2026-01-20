Son Dakika | Kamışlı'da Türk bayrağına provokasyon! DEM Parti'den açıklama geldi

Son dakika... Nusaybin-Kamışlı hattında YPG taraftarı olduğu söylenen kişiler, Türk bayrağını indirdi. Bayrağa provokasyon, tansiyonu bir anda yükseltti. DEM Parti, Türk bayrağının indirildiği bu anları kınadı. İletişim Başkanlığı da olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Suriye sınırında Türk bayrağına karşı provokasyona karşı hem DEM Parti hem de İletişim Başkanlığı’ndan sert açıklamalar geldi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesiyle Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında, YPG yanlısı olduğu belirtilen bazı kişiler Türk bayrağına yönelik provokatif bir eylemde bulundu. Grup, Türk bayrağını direkten indirdi.

Bayrağın indirildiği anlara ait görüntüler kamuoyuna yansırken, ilk tepki DEM Parti'den geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gelişmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz”.

DEM'in Nusaybin toplantısında ortalık karıştı! Sınıra gitmek isteyenlere polis müdahalesiDEM'in Nusaybin toplantısında ortalık karıştı! Sınıra gitmek isteyenlere polis müdahalesi

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İletişim Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada olayın bir terör provokasyonu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.”

Süreç çatırdadı! DEM Parti'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye çok sert sözlerSüreç çatırdadı! DEM Parti'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye çok sert sözler

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlere en güçlü şekilde yanıt vereceklerini söyledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."

NE OLMUŞTU?

Suriye'de SDG güçleri ile Şam yönetimi arasında çıkan çatışmalara tepki gösteren DEM Parti, grup toplantısını TBMM yerine Mardin'de yapacağını duyurmuştu. Suriye sınırına yakın noktalardan olan Nusaybin'de gerçekleştirilen DEM Parti Grup Toplantısı'na yüzlerce kişi katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

