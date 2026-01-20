DEM'in Nusaybin toplantısında ortalık karıştı! Sınıra gitmek isteyenlere polis müdahalesi

DEM Parti'nin haftalık TBMM grup toplantısı Suriye’de devam eden çatışmalara dikkat çekmek için son dakika değişikliğiyle Suriye sınırındaki Nusaybin'de yapıldı. Yürüyüşün ardından yapılan grup toplantısı sırasında DEM'li Eş Genel Başkanlar tarafından Suriye'deki gelişmeler nedeni ile hem Erdoğan hem de Bahçeli'ye çok sert sözler sarf edildi.

SINIRA GİTMEK İSTEYENLERE POLİS MÜDAHALESİ

DEM Eş Genel Başkanlarının konuşmasının tek gündemi Suriye'de yaşanan gelişmeler oldu. Erdoğan'ı Şara'yı operasyonların ardından tebrik etmesi ve Bahçeli'nin SDG için Kürtlerin temsilcisi değil sözleri sert bir şekilde eleştirildi.

Eş Başkanların konuşması sırasında bir grup sınır hattına gitmek istedi. O gruba polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında biber gazı ve TOMA kullanıldı. Öte yandan polis kalkanları tekmelendi.

BAKIRHAN'DAN MÜDAHALE'YE TEPKİ

Polisin müdahalesine Tuncer Bakırhan tepki gösterdi. Konuşma sırasında gerçekleşen müdahaleye Bakırhan şu sözler ile tepki gösterdi:

Süreç çatırdadı! DEM Parti'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye çok sert sözler

"Grup toplantımızı yaptığımız bu saatlerde gençlere saldırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ?Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Yetkilileri dikkatli davranmaya çağırıyorum. Saygılı olun biraz! Türkiye'nin 3. büyük partisi grup toplantısı yapıyor. Siz gençleri dövüyorsunuz, yerde sürüklüyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz"

BİR GRUP SINIRI AŞTI

Medya Haber'in aktardığı bilgilere göre, grup toplantısının ardından bir grup Kamışlı sınırına doğru yürüdü.

Sınırda bulunan tel örgüleri aşanlar Kamışlı'ya geçti. Kamışlı tarafından da Türkiye sınırına doğru ilerleyenler de görüldü. Kamışlı'dan Türkiye sınırına ilerlemek isteyenlerin engellenmesi için havaya ateş edildi.