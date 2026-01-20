DEM'in Nusaybin toplantısında ortalık karıştı! Sınıra gitmek isteyenlere polis müdahalesi

Yayınlanma:
DEM Parti'nin Suriye'deki gelişmelere dikkat çekmek için Nusaybin'de yaptığı grup toplantısı sırasında sınır hattına gitmek isteyenlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında biber gazı ve TOMA kullanıldı.

DEM Parti'nin haftalık TBMM grup toplantısı Suriye’de devam eden çatışmalara dikkat çekmek için son dakika değişikliğiyle Suriye sınırındaki Nusaybin'de yapıldı. Yürüyüşün ardından yapılan grup toplantısı sırasında DEM'li Eş Genel Başkanlar tarafından Suriye'deki gelişmeler nedeni ile hem Erdoğan hem de Bahçeli'ye çok sert sözler sarf edildi.

SINIRA GİTMEK İSTEYENLERE POLİS MÜDAHALESİ

DEM Eş Genel Başkanlarının konuşmasının tek gündemi Suriye'de yaşanan gelişmeler oldu. Erdoğan'ı Şara'yı operasyonların ardından tebrik etmesi ve Bahçeli'nin SDG için Kürtlerin temsilcisi değil sözleri sert bir şekilde eleştirildi.

whatsapp-image-2026-01-20-at-15-35-33-1.jpeg

Eş Başkanların konuşması sırasında bir grup sınır hattına gitmek istedi. O gruba polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında biber gazı ve TOMA kullanıldı. Öte yandan polis kalkanları tekmelendi.

BAKIRHAN'DAN MÜDAHALE'YE TEPKİ

Polisin müdahalesine Tuncer Bakırhan tepki gösterdi. Konuşma sırasında gerçekleşen müdahaleye Bakırhan şu sözler ile tepki gösterdi:

Süreç çatırdadı! DEM Parti'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye çok sert sözlerSüreç çatırdadı! DEM Parti'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye çok sert sözler

"Grup toplantımızı yaptığımız bu saatlerde gençlere saldırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ?Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Yetkilileri dikkatli davranmaya çağırıyorum. Saygılı olun biraz! Türkiye'nin 3. büyük partisi grup toplantısı yapıyor. Siz gençleri dövüyorsunuz, yerde sürüklüyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz"

BİR GRUP SINIRI AŞTI

Medya Haber'in aktardığı bilgilere göre, grup toplantısının ardından bir grup Kamışlı sınırına doğru yürüdü.

sdfsadfasdfs.webp

Sınırda bulunan tel örgüleri aşanlar Kamışlı'ya geçti. Kamışlı tarafından da Türkiye sınırına doğru ilerleyenler de görüldü. Kamışlı'dan Türkiye sınırına ilerlemek isteyenlerin engellenmesi için havaya ateş edildi.

Kaynak:ANKA

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Türkiye
Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı
Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı
Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması
Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması
DİSK Basın-İş'ten Fransız gazeteci Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki
DİSK Basın-İş'ten Fransız gazeteci Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki