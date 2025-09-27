Konser soruşturmasında itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Osman Gökçek bu davanın muhbiri

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden 'konser' soruşturmasında bir kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı ortaya çıktı. İtirafçı olan Osman Cem Taşbaş, "Dilekçemi yaklaşık 10 gün önce davanın muhbiri ve Milletvekili olan Osman Gökçek olduğu için bizzat Osman Gökçek’e bakana iletilmesi için verdim" dedi.

ABB'de açılan konserlere yönelik yapılan harcamaların "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddialarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren O.C.T'nin ifadesi ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Osman Can Taşbaş ifadesinde, ABB’nin konser organizasyonlarına piyasanın çok üstünde ödemeler yapıldığını öne sürdü.

"DAVANIN MUHBİRİ OSMAN GÖKÇEK"

Buna ilişkin İçişleri Bakanlığı’na verilmek üzere dilekçe hazırladığını söyleyen Taşbaş, verdiği etkin pişmanlık ifadesinde davanın muhbirinin Osman Gökçek olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bununla alakalı İçişleri Bakanlığına hitaben dilekçemi yaklaşık 10 gün önce davanın muhbiri ve Milletvekili olan Osman Gökçek olduğu için bizzat Osman Gökçek’e bakana iletilmesi için verdim. Dilekçeyi elden Osman Gökçek’e Beyaz TV’de verdim. Dilekçe içeriğinde müfettiş raporlarına beyanda bulunan Hacı Ali Bozkurt isimli şahsın ‘Sanatçıların ve fiyatların belirlenmesine genel sekreter ve yardımcıları ile belirlendiklerini söylediği’ beyanlarının yanlış olduğu hakkında dilekçe verdim. Ben konser etkinliklerinin nasıl yapıldığını bildiğim için bu dilekçeyi vermek durumunda kaldım."

YAVAŞ: BU RAKAMI NEYE GÖRE ÇIKARDIKLARINI BİLMİYORUZ

Taşbaş'ın etkin pişmanlık ifadesinde, "ABB’nin konser organizasyonlarına piyasanın çok üstünde ödemeler yapıldığı" iddiasına ilişkin daha önce ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada değinerek, "Bu rakamı neye göre çıkardıklarını bilmiyoruz. 'Bu sahne 3-5 milyona kurulurdu' diyorlar. Sahnenin her biri ayrı bir bedel. Bunlar otomatik robot. Dolayısıyla daha ucuz olabilir miydi, elbette olabilirdi. O konudaki öz eleştiriyi kabul ediyorum. Benzer kuruluşlardan bunların rakamlarını alırsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

