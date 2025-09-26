Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen konser soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 14 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, 9'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi

ABB'YE KONSER SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-24 yılları arasında düzenlenen konserler için yapılan harcamaların kamu zararı oluşturduğu iddiasıyla, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında belediye görevlilerinin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre 32 adet konserden 154,4 milyon TL kamu zararı oluştuğunun tespit edildiği öne sürüldü.