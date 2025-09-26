Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi.. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen konser soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 14 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, 9'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebiSon Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi

ABB'YE KONSER SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-24 yılları arasında düzenlenen konserler için yapılan harcamaların kamu zararı oluşturduğu iddiasıyla, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında belediye görevlilerinin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre 32 adet konserden 154,4 milyon TL kamu zararı oluştuğunun tespit edildiği öne sürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Türkiye
Eşini katleden erkek tutuklandı
Eşini katleden erkek tutuklandı
Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı: Ani ölümü sevenlerini yasa boğdu
Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı: Ani ölümü sevenlerini yasa boğdu