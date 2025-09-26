Son Dakika | ABB konser soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen konser soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'unun tutuklanması talep edilirken 5 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

ABB'YE KONSER SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-24 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararı oluşturduğu öne sürülerek başlatılan soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından belediye görevlilerinin de aralarında yer aldığı 14 kişigözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı başlatmış olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre 32 adet konserden 154,4 milyon TL kamu zararı oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

"ŞİMDİDEN HERKESİN PEŞİNEN SUÇLU GÖSTERİLMESİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bu rakamı neye göre çıkardıklarını bilmiyoruz. 'Bu sahne 3-5 milyona kurulurdu' diyorlar. Sahnenin her biri ayrı bir bedel. Bunlar otomatik robot. Dolayısıyla daha ucuz olabilir miydi, elbette olabilirdi. O konudaki öz eleştiriyi kabul ediyorum. Benzer kuruluşlardan bunların rakamlarını alırsınız. Aynı rakamlarsa lekelenmeme hakkı var, şimdiden herkesin peşinen suçlu gösterilmesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i hakkında savcılık adli kontrol telp ederken, 9'unun tutuklanmasını istedi.