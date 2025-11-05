Konak Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonu

Konak Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonu
Yayınlanma:
İzmir’in Konak Belediyesi’nde yürütülen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesine usulsüzlük karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM'daki yapım ihalesinde usulsüzlük iddiaları ve Konak Belediyesi'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi hizmet ihalesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma, iki farklı "Edimin ifasına fesat karıştırma" suçunu kapsıyor.

Son Dakika | Antalya Büyükşehir'e bir operasyon daha! Sekiz gözaltıSon Dakika | Antalya Büyükşehir'e bir operasyon daha! Sekiz gözaltı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarlar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu üzerine başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan bu çalışmalar neticesinde 1'i Erzincan’da olmak üzere toplam 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis, adresinde bulunamayan 1 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Engelli oğlu adliyeye sevk edildi
Evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Engelli oğlu adliyeye sevk edildi
Anne babalar dikkat: Çocuk giysisi piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat: Çocuk giysisi piyasadan toplatılıyor
İngiliz boksörün darp ettiği taksicinin davası görüldü: Geceleri bağırarak uyanıyorum
İngiliz boksörün darp ettiği taksicinin davası görüldü: Geceleri bağırarak uyanıyorum