Komisyon İmralı'ya giderse Özel de Demirtaş'ı ziyaret edecek

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki kez ertelenen toplantısını bugün yeniden gerçekleştirecek. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yürütülecek yeni sürece dair yasal çerçeveyi hazırlaması beklenen komisyon, bu 17'nci toplantısında önemli isimleri dinleyecek.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın komisyona bilgi vermesi bekleniyor. Bu toplantıyla birlikte komisyondaki "dinleme safhası" tamamlanmış olacak ve süreç kritik bir soruya odaklanacak: Komisyon üyeleri İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’ı dinleyecek mi?

Komisyon İmralı'ya gidecek mi? DEM Parti yarınki toplantıyı işaret etti

PARTİLERİN İMRALI ZİYARETİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Kasım'da yaptığı bir çağrıyla komisyondan bir heyetin İmralı’ya gönderilmesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak AKP kanadından bu çağrıya henüz net bir yanıt gelmedi. Nefes gazetesinden Mahir Bağış'ın haberine göre CHP ise bu konudaki tavrını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı bir açıklamaya bağlamış durumda. CHP, "Bu konuda önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söz söylemesi lazım. Ondan sonra biz kararımızı vereceğiz" görüşünü koruyor.

CHP'DEN EŞ ZAMANLI DEMİRTAŞ ZİYARETİ

CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, partinin İmralı ziyaretine yönelik bir karşı planı bulunuyor. Komisyonun İmralı’ya gitmesi yönünde bir karar alınması halinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş henüz tahliye edilmemiş olursa, Edirne Cezaevi'nde kendisini ziyaret edecek. Ziyaretin zamanlamasının da komisyon heyetinin İmralı’ya gittiği gün ile eş zamanlı olması planlanıyor.

CHP'li kurmaylar, "Özel, neden aynı gün Demirtaş’ı ziyaret edecek?" sorusuna, "Selahattin Demirtaş bu meselenin en önemli aktörlerinden biri. Uzunca bir süre HDP’yi yönetti ve geçen süreçlerde de aktif rol oynadı" yanıtını veriyor.

DEM Parti: Demirtaş'ın tahliyesini hala bekliyoruz

Demirtaş'ın seçilmiş bir siyasetçi olduğuna vurgu yapan CHP kaynakları, ziyaretin gerekçesini şu sözlerle açıklıyor:

"Ortada zaten bir AİHM kararı söz konusu, yani Demirtaş’ın çoktan dışarıda olması ve bu sürece katkı sunması gerekiyordu ancak böylesine demokratik bir adım dahi henüz atılmadı. O yüzden bu ziyaret aslında süreci, Kürt sorununun çözümünü destekleyen bir adım olacak bizim açımızdan."