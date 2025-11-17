Komisyon İmralı'ya gidecek mi? DEM Parti yarınki toplantıyı işaret etti

Yayınlanma:
DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili, "Yarın komisyon toplandığında umarım bunu gündeme alır. Hatta umarım bunun kararını alarak gecikmeksizin İmralı'ya gider" dedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Temelli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'un, 'Terörsüz Türkiye' süreci için özel kanun çıkarılması yönündeki teklifi ile ilgili, "Bu konularda çeşitli yaklaşımlar, açıklamalar oluyor. Sayın Uçum da bir açıklama yapmış, elbette onun dışında da açıklamalar var. Şunu çok iyi biliyoruz ki; özellikle 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı açıklamalarla başlayan ve 26 Ekim'e kadar gelen süreçte önemli adımlar atıldı; ama tek taraflı atıldı.

Diğer tarafın adım atacağı en önemli mevzu, bu özel yasa meselesine odaklanıyor. Bununla başlanacak gibi görünüyor. Bu özel yasanın nasıl olması gerektiğine dair ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, görüşmelerini tamamladıktan sonra raporunu yazacak. Bu rapor çerçevesinde de çeşitli görüşler alınacak. Tabii bu da bir görüştür, bu da benzer görüşlerle birlikte dikkate alınacaktır" dedi.

Özel'den DEM'e şehit cenazesi çağrısı!Özel'den DEM'e şehit cenazesi çağrısı!

Kanun teklifine doğru yol alınacağını söyleyen Temelli, "Umarım çok gecikmeyiz. Daha önce kanun teklifinin yasalaşması için 31 Aralık bir hedef olarak gösteriliyordu. Bir an önce kanun teklifi, Genel Kurul'a gelir ve yasalaşır. 'Özel yasa' dediğimiz şeyle başlarız ve bu da toplumun beklentilerinin önemli bir kısmını karşılarsa, süreçte sağlıklı bir şekilde yol katedebiliriz" açıklamasında bulundu.

YARINI İŞARET ETTİ

Komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Temelli, "Komisyon yarın yapacağı toplantıda, bu konuyu gündeme alma olasılığı var. Dolayısıyla bu karar yarın mı alınır, ne olur? Bunu komisyon görüşmeleri sırasında öğreneceğiz. Yarın komisyonda dinlemelerin ötesinde İmralı'ya gitme konusunu gündeme alınmasını istiyoruz. Biz bunu çok daha önce de istedik. Öncelikli konulardan biri olması gerektiğinin altını ısrarla çizdik. Yarın komisyon toplandığında umarım bunu gündeme alır. Hatta umarım bunun kararını alarak gecikmeksizin İmralı'ya gider" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Siyaset
Trakya'da 'Nükleer Santral' planı: CHP’li Zeybek'ten sert tepki!
Trakya'da 'Nükleer Santral' planı: CHP’li Zeybek'ten sert tepki!
Şişli kayyumundan işçi kıyımı: Taş Yapı'ya karşı çıkan 9 kişi işten çıkarıldı
Şişli kayyumundan işçi kıyımı: Taş Yapı'ya karşı çıkan 9 kişi işten çıkarıldı