Kocaeli'ndeki fabrika patlamasında kahreden gerçek: Emekli işçi göz göre göre ölüme gönderilmiş!

Dilovası’nda bir fabrikada meydana gelen patlamada iki işçi yaşamını yitirdi. 63 yaşındaki Abdurrahman Kanber ve 58 yaşındaki Murat Fırtına’nın hayatını kaybetmesine, iddiaya göre fabrikanın bir an önce çalışmasını isteyen patronun aynı anda birden fazla işi yaptırması yol açtı.

Kocaeli’nin Dilovası GEBKİM OSB’de inşaatı süren Tataristan Cumhuriyeti Devlet İştiraki TATNEFT Grubu’nun Türkiye’deki ilk yatırımı olan TN Maleik Petrokimya fabrikasında bugün patlama meydana geldi.

Olayda 63 yaşındaki Abdurrahman Kanber ve 58 yaşındaki Murat Fırtına hayatını kaybetti.

PATLAMANIN ARKA PLANINDA “BASKI” VAR

Tanıklara göre, tankların testleri sırasında kaynak çalışması da yapılıyordu. İşçiler ve olay yerindeki tanıklar, kaynak çalışmalarının tanklar boşken yapılması gerekirken, işverenin fabrikayı hızlı devreye almak için baskı yaptığını ve bunun sonucu olarak işçilerin göz göre göre hayatını kaybettiğini ifade etti.

EMEKLİ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlamada hayatını kaybeden Abdurrahman Kanber, Gölcük Tersanesi’nden emekli olup Eğdaş Elektrik firmasında elektrik ustası olarak çalışıyordu. Murat Fırtına da aynı firmada görev yapıyordu. Olay sırasında tanklarda test yapılırken kaynak çalışması yürütülüyordu ve bu nedenle patlama meydana geldi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: HEM TEST HEM KAYNAK

Kocaeli Gündem’den Süriye Çatak Tek’in haberine göre, görgü tanıkları, işçilerin maruz kaldığı tehlikeyi ve yaşanan korku dolu anları anlattı. Anlatılanlara göre işverenin fabrikanın bir an önce devreye girmesi için ciddi baskı yapmış. Bu baskı altında tanklarda test yapılırken bir yandan da tanklar üzerinde kaynak çalışması sürdürüldüi. İşçiler, tanklarda test ve kaynak çalışmasının aynı anda yapılmasının ve iş sağlığı ile güvenliği önlemlerinin ihmal edilmesinin patlamayı tetiklediğini belirtti.

ÇEVREYE YAYILAN TEHLİKE

Patlamanın ardından çevreye suya benzeyen bir sıvı yayıldı ve yetkililer bölgenin tamamen boşaltıldığını kaydetti. Tanıklara göre işçilerin ölümü önlenebilirdi ancak işverenin baskısı ve önlemlerin alınmaması, facianın meydana gelmesine neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

