Son dakika | Kocaeli'nde fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma:
Güncelleme:
Kocaeli Dilovası'nda bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. Valilik ise patlama meydana geldiği haberlerini yalanlayarak iş kazası olduğunu ve 2 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan TN Maleik Petrokimya Fabrikası’nda kaynak yapıldığı esnada patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 65 yaşındaki Abdurrahman Kanber ve 58 yaşındaki Murat Fırtına adlı iki işçi yaşamını yitirdi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

PATLAMA SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından çevrede büyük panik yaşanırken, olay yerine kısa sürede AFAD ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Fabrikada çıkan yangına müdahale edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

CAN KAYBI 2 KİŞİ OLARAK AÇIKLANDI

Patlamada 2 işçi yaşamını yitirirken yerel gazetelerde yer alan haberlere göre TN Maleik Petrokimya Fabrikası’nda silolarda kaynak yapımı esnasında meydana gelen patlama sonrası bir işçiye ulaşılmadığı iddiası yer aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini aktardı.

Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

