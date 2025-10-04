Son dakika | Kocaeli'nde fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli Dilovası'nda bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. Valilik ise patlama meydana geldiği haberlerini yalanlayarak iş kazası olduğunu ve 2 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.