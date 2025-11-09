Kocaeli'deki yangında ölenlere yönelik skandal paylaşımlar pes dedirtti: Hakaret ve küfür ettiler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 işçiye yönelik sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlar büyük tepki çekti. Olayla ilgili paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Dün Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Çıkan yangında 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasında itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.

Olay yeri, ekiplerin rahat çalışabilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, kimlik teşhisi ve otopsi için morga götürüldü.

Yangında ölenlerin, Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, ölenlerin yakınları da kurumun dışarısında otopsinin tamamlanmasını bekledi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 kişinin cenazesi defin işlemleri için tekrar Kocaeli'ne götürüldü.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR PES DEDİRTTİ

Olayın ardından, “Kocaeli İnfaz Yayın” adlı bir Telegram hesabında yangında hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

D.Y.A. ve B.T. isimli kişilerin, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü ifadeler kullandıkları ve tepki gösteren maktul yakınlarına da hakaret içerikli yanıtlar verdikleri ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli ifadeler de kullandığı paylaşımları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.

