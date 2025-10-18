Kocaeli'deki kurşunlama olayının şüphelileri İstanbul'da yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırının failleri, polis ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul’da yakalandı.

Olay, 15 Ekim günü İzmit ilçesindeki bir iş yerinin kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanmasıyla meydana gelmiş, saldırıda yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluşmuştu. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri hemen soruşturma başlattı.

Polis, soruşturma kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevredeki 50 farklı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceledi. Bu incelemeler sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin B.C. ve İ.D. olduğu belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan araştırmada, şüphelilerin İstanbul’dan Kocaeli’ye gelerek bir suç örgütü adına bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. B.C. ve İ.D., düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalandı ve Kocaeli’ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.