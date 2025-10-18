Kocaeli'deki kurşunlama olayının şüphelileri İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'deki kurşunlama olayının şüphelileri İstanbul'da yakalandı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 15 Ekim günü bir iş yerini kurşunladıkları tespit edilen B.C. ve İ.D. adlı iki şüpheli, polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırının failleri, polis ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul’da yakalandı.

Olay, 15 Ekim günü İzmit ilçesindeki bir iş yerinin kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanmasıyla meydana gelmiş, saldırıda yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluşmuştu. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri hemen soruşturma başlattı.

Polis, soruşturma kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevredeki 50 farklı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceledi. Bu incelemeler sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin B.C. ve İ.D. olduğu belirlendi.

İzmir'de eğlence mekanında duvar çöktü: 6 yaralıİzmir'de eğlence mekanında duvar çöktü: 6 yaralı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan araştırmada, şüphelilerin İstanbul’dan Kocaeli’ye gelerek bir suç örgütü adına bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. B.C. ve İ.D., düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalandı ve Kocaeli’ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
AŞTİ'de yangın: Park halindeki otobüs alev alev yandı
AŞTİ'de yangın: Park halindeki otobüs alev alev yandı
CHP İzmir İl Kongresi sona erdi: Yeni başkan belli oldu
CHP İzmir İl Kongresi sona erdi: Yeni başkan belli oldu
Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı
Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı