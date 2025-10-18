İzmir'de eğlence mekanında duvar çöktü: 6 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde, dekor duvarın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kazımdirik Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, mekandaki dekor duvar aniden müşterilerin üzerine çöktü. Olay sırasında mekanda bulunan 6 müşteri, çöken dekor yığınının altında kalarak yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneden yapılan ilk açıklamalarda, yaralı 6 müşterinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayın çıkış nedenini belirlemek amacıyla eğlence mekanında inceleme başlattı, soruşturma sürüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)