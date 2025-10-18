İzmir'de eğlence mekanında duvar çöktü: 6 yaralı

İzmir'de eğlence mekanında duvar çöktü: 6 yaralı
Yayınlanma:
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde, henüz bilinmeyen bir nedenle dekor duvarın çökmesi sonucu mekanda bulunan 6 müşteri yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde, dekor duvarın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kazımdirik Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, mekandaki dekor duvar aniden müşterilerin üzerine çöktü. Olay sırasında mekanda bulunan 6 müşteri, çöken dekor yığınının altında kalarak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

CHP Kongresinde korkutan anlar: İl Başkan adayı konuşurken yere yığıldıCHP Kongresinde korkutan anlar: İl Başkan adayı konuşurken yere yığıldı

Hastaneden yapılan ilk açıklamalarda, yaralı 6 müşterinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayın çıkış nedenini belirlemek amacıyla eğlence mekanında inceleme başlattı, soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
Sinop'ta işçileri taşıyan otobüs yol kenarında duran otobüse çarptı: Yaralılar var!
Sinop'ta işçileri taşıyan otobüs yol kenarında duran otobüse çarptı: Yaralılar var!
'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' genelgesi Resmi Gazete'de
'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' genelgesi Resmi Gazete'de