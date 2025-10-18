İzmir'de eğlence mekanında duvar çöktü: 6 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde, henüz bilinmeyen bir nedenle dekor duvarın çökmesi sonucu mekanda bulunan 6 müşteri yaralandı.