Kocaeli'nde yeni tehlike! Ormanlık alana kum ocağı açılacak!

Kocaeli Körfez Şemsettin Mahallesi sınırlarında İrfan Yıldız adlı şahıs firması tarafından "IV-A grubu kum silis ocağı" işletecek. 200 dönümlük alanda hazırlanan projenin ÇED sürecinin başladığı ilan edildi.

Proje konusu sahada 318,9 hekrarlık ruhsatlı alanın 24,13 hektarlık kısmı ÇED alanı olarak belirlendi. ÇED alanı içerisinde bitkisel toprak depolama alanı 0,85 hektar, şantiye alanı 0,15 hektar pasa alanı 0,92 hektar, stok alanı 1,82 hektar ve ocak alanı 20,36 hektardan oluşacak.

ORMANLIK ALANA KUM OCAĞI

Kocaaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda, 24,13 hektarlık alanda Kum Silis Ocağı faaliyeti gerçekleştirilecek, Kum Silis Ocağı üretim kapasitesi 200 bin ton/yıl üretim yapılacak ve bunun 190 bin ton/yıl’ı silis kumu, 10 bin ton/yıl’ı pasa malzeme olacak. ÇED başvurusu yapılan alanının tamamı orman arazi içerisinde yer aldığı ifade edildi.