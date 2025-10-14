Kocaeli'de korkunç olay! Kızını vurduktan sonra kendi kafasına sıktı

Olay, Atatürk Mahallesi 323. Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Evde bulunan Muzaffer Y. (60) ile kızı Meltem Y. (34) arasında, sebebi henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine baba Muzaffer Y., yanında bulunan tabancayla kızına ateş etti.

Evde bulunan diğer aile fertlerinin durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralanan Meltem Y., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KIZINI VURDUKTAN SONRA KENDİ KAFASINA SIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren Muzaffer Y. ise, kızını vurduktan sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Muzaffer Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Meltem Y.'nin hastanede tedavisi sürüyor.