Bir günde iki benzer kaza: Genç kadın çöp kamyonunun altında kalarak can verdi

Esenyurt’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Neşe D.'ye seyir halindeki çöp kamyonu çarptı. Neşe D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1820. Sokak’ta meydana geldi.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen Neşe D. (35)'ye yoldan geçen çöp kamyonu çarptı. Neşe D. çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalarak sürüklendi.

GENÇ KADIN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralanan Neşe D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Neşe D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çöp kamyonunun Neşe D.'ye çarptığı anlar kaydedildi.

BİR GÜNDE İKİNCİ "ÇÖP KAMYONU KAZASI"

Çöp kamyonunun altında kalarak can verdiÇöp kamyonunun altında kalarak can verdi

Öte yandan benzer bir kaza bugün Samsun’un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Havza Caddesi’nde saat 13.00'te meydana geldi. Kazada 78 yaşındaki İsmet Coşar, yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

