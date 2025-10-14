Kocaeli’de kan donduran olay! Yanlışlıkla kızını vuran baba aynı silahla intihar etti

Kocaeli’de kan donduran olay! Yanlışlıkla kızını vuran baba aynı silahla intihar etti
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, yaşanan aile içi tartışma sırasında yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız’ı tabancayla vurarak ağır yaralayan Muzaffer Yıldız (60), aynı silahla intihar etti.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 323’üncü Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evde, saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Muzaffer Yıldız, henüz bilinmeyen bir sebeple evde ailesiyle tartıştı.

Tartışma sırasında tabancasını çekerek ateşleyen Muzaffer Yıldız, yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız’ı karnından vurdu.

aile-ici-tartismada-kazara-kizini-vuran-962055-285674.jpg

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ!

Kızının kanlar içerisinde yere yığıldığı gören baba Yıldız, daha sonra aynı silahı başına dayayarak intihar etti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye, kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

aile-ici-tartismada-kazara-kizini-vuran-962051-285674.jpg

KIZI AMELİYATA ALINDI!

Yıldız, kaldırıldığı hastanede, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Karnından yaralanan Meltem Yıldız’ın ise ameliyata alındığı bildirildi.

Sırtına bıçak saplı halde hastaneye giderken hayatını kaybettiSırtına bıçak saplı halde hastaneye giderken hayatını kaybetti

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.



Kaynak:DHA

