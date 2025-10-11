Sırtına bıçak saplı halde hastaneye giderken hayatını kaybetti

Sırtına bıçak saplı halde hastaneye giderken hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Güllübağ Mahallesi’nde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Ferit Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalıştı ancak kan kaybı nedeniyle yolda hayatını kaybetti.

Güllübağ Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olay, bölge sakinlerini dehşete düşürdü. Ferit Abrak adlı kişi, sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak'ın en kritik yarası sırtına saplanan bıçak oldu. Yaşananların ardından Abrak, sırtına saplanmış bıçakla motosikletine binerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

Ancak talihsiz adam, kan kaybının şiddetlenmesi nedeniyle hastaneye ulaşamadan yolda motosikletinden inerek yere yığıldı.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Sırtında bıçak saplı halde yerde hareketsiz yatan Ferit Abrak'ı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Ferit Abrak’ın maalesef hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Abrak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cinayet şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

