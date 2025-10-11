Aydın'da silahlı kavga: Zorla arabaya bindirilmek istenen kişi vuruldu

Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, otomobile zorla bindirilmek istenen bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Y.S.C. (22) ve U.K. (23) isimli iki şüpheli, M.A. adlı kişiyi 09 AJB 953 plakalı otomobile zorla bindirmeye çalıştı.

Otomobile binmemek için direnen M.A., bu sırada tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KAÇTIĞI OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilere ait otomobil, yapılan arama çalışmaları sonucunda Kemer Mahallesi'ndeki boş bir arazide terk edilmiş halde bulundu.

aydin-1.jpg

Polis ekiplerinin, olayın şüphelileri Y.S.C. ve U.K.'yı yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

