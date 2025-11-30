Kocaeli’de feci kaza! Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı

Kocaeli’de feci kaza! Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı. Meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda, saat 10. 00 sıralarında meydana gelen kazada, Alikahya Fatih Mahallesi yönüne giden tramvay ile İzmit Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çarpıştı.

Meydana gelen kazada, kamyon şoförü ve yanındaki işçi ile tramvaydaki bir yolcu yaralandı.

tramvay-ile-cop-kamyonu-carpisti-3-yara-1040247-308697.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

tramvay-ile-cop-kamyonu-carpisti-3-yara-1040248-308697.jpg

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI!

Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksarken tramvayın bölgeden kaldırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.


Kaynak:DHA

