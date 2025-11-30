Kocaeli’de feci kaza! Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda, saat 10. 00 sıralarında meydana gelen kazada, Alikahya Fatih Mahallesi yönüne giden tramvay ile İzmit Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çarpıştı.

Tokat'ta 3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 8 yaralı

Meydana gelen kazada, kamyon şoförü ve yanındaki işçi ile tramvaydaki bir yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI!

Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksarken tramvayın bölgeden kaldırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.



