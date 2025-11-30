Tokat'ta 3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 8 yaralı

Tokat'ta 3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 8 yaralı
Yayınlanma:
Tokat'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre, Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü yakınlarında T.A. idaresindeki minibüs, A.Y. yönetimindeki minibüs ile M.G'nin kullandığı cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu öğrenildi. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yaparak yaralıların durumunu kontrol etti.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Sağlık durumlarıyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmazken, ekipler kazanın oluş nedenini belirlemek için yol ve araç incelemesi başlattı.

Kaynak:AA

Heyelanın kapattığı yol yeniden ulaşıma açıldı!
Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
