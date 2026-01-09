AKP'li Güler'den şaşırtan sözler: Meclis'i çalıştırma sorumluluğu sadece bizde mi?

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu’nun yeter sayı bulunamaması nedeniyle sık sık kapanmasına ilişkin muhalefeti eleştirdi.

"Muhalefet çalışmak istemiyor, Bizim sayımız belli. Yoklama isteyen kendileri, kapatmak isteyen kendileri.” diyen Güler, “Sonra şöyle açıklama yapıyorlar: ‘AK Parti ve MHP 200 kişiyi bulamadığı için Meclis kapandı.’ Meclisin sayısı kaç? 600. Ölümlerimiz var, istifalar var. Peki yoklamada bütün milletvekillerinin girmesi gerekmiyor mu? Yani İç tüzükte şöyle mi yazıyor: ‘Yoklamada AK Parti ve MHP’ diye bir kavram mı var? Yarın bir gün başka bir şey olabilir.” ifadelerine yer verdi.

“MECLİS’İ ÇALIŞTIRMA SORUMLULUĞU SADECE BİZE Mİ AİT?”

Güler, sözlerinin devamında, “Yoklama istiyorsan yoklamaya kimlerin girmesi lazım? Bakın, bütün yoklamalarda sadece AK Parti ve MHP var. Bütün kanunları biz çalışıyoruz. Muhalefetin zerre kadar katkısı yok. Sadece Meclisi kapattırma yönünde çabaları var.” iddiasında bulunarak “Meclis kapansın, ben de elime alayım, şöyle diyeyim: ‘Arkadaşlar, AK Parti ve MHP gelmedi, Meclis kapandı.’ Peki Meclisi çalıştırma sorumluluğu sadece bize mi ait?” ifadelerini kullandı.

“Muhalefetin, diğer partilerin hiç katkısı olmayacak mı? En fazla milletvekiline sahip olan mı Meclis'i çalıştıracak?” sorularını yönelten Güler, “Bizim sayımız beli. Cenazelerimiz var, en az 20-30 milletvekilimiz cenazeye gitmek zorunda kalıyor. En az 20-30 milletvekilimiz yurt dışında. Bunu biliyorlar, çok ayıp ediyorlar. 198 ile 195 ile kapanıyor.” dedi.

“Yoklamada sadece AK Parti MHP bulunur diye içtüzük mü var? Kanun oylamalarında, sürekli yoklama isteyerek Meclis'i çalıştırmak istemiyorlar. Yoklamayı bile tek başlarına alamıyorlar.” sözlerini sarf eden Güler, “Üç tane İYİ Parti, 5 tane Yeni Yol, 3 tane CHP. 20 tane adamı koy oraya, Meclis'le alakan olmasın, gel orada Meclis’i kilitle.” ifadelerini kullandı.

“MECLİS YOKLAMA YERİ MİDİR?”

Abdullah Güler, sözlerinin devamında “Meclisi çalıştırma sorumluluğu sadece AK Parti milletvekillerinde mi? Özlük haklarınız var, ödenek alıyorsunuz, yolluk alıyorsunuz neden çalıştırmıyorsunuz Meclisi. Meclis yoklama yeri midir. Meclis çalışma yeridir. Açılışta yoklamayla Meclisi müşahadeyle açıyor Meclis Başkanvekili” ifadelerini kullanarak “Anayasa Mahkemesi kararları var, günde 10 defa yoklama yapılabilir diyor mi AYM? Niyetiniz nedir söyleyin, çalışmak istemiyoruz bedava maaş almak istiyoruz deyin, millet de karar versin.” sözlerini sarf etti.

“İki milletvekilimiz ameliyat olmuş cenazelerimiz var. Amacınız ne, hastaneden insanlar mı gelsin. Yurt dışı programlarımızı iptal mi edelim. 200’ü sağlayın 400 milletvekili nerede. Muhalefet nerede? Bütün yoklamalarda yoklar. Yoklama istendiğine göre Meclis’in varlığını görelim orada. İnsanda edep olur. İnsan bazen edeben utanıyor.” diyen Güler, sözlerinin devamında “Her gün Meclis'te yoklama isteniyor. Bunu da bir meziyet sanıyor. Gel önerin neyse söyle, uzlaşıya açığız. Biz olumlu doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Her gün yoklamayla uğraşacağız. Ayıptır yani artık." ifadelerine yer verdi.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişilik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin sürdüğü Genel Kurul birleşimleri bu hafta üç gün, yoklama yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapanmıştı.