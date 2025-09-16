Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Göntem serbest bırakıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından “toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama” iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem gözaltına alınmıştı. Yurtdışı çıkış yasağı istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle dün akşam soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri, senaristin Cihangir’deki evine giderek Göntem’i gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göntem yurtdışı çıkış yasağı istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
