Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı

Yayınlanma:
Kızılcık Şerbeti dizisinin 4 yıldır önce verdiği röportaj nedeniyle gözaltına alındı.

Sevilen Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon bölümü ile gündemi çalkalarken dizinin senaristi Merve Göntem Cihangir’deki evinden bu akşam gözaltına alındı.

Göntem’in 4 yıl önce bir Youtube röportajında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

T24'e bilgi veren avukatı Giray Kemer ise suç isnadını henüz öğrenemediklerini, ancak paylaşımlar nedeniyle Göntem'in ağır hakaret ve tehdide uğradığını söyledi.

GÖNTEM NE DEMİŞTİ?

Kızılcık Şerbeti’nin senaryosunu kaleme alan Merve Göntem, 2020 yılında bir dijital platformda yayınlanan Çıplak dizisinin senaristliğini de üstlendi. Göntem, Eylül karakteriyle ilgili yaptığı açıklamada para karşılığı ilişki yaşayan gençlerin normalleştiğini ifade etmiş ve şu sözleri kullanmıştı:

"Yaşadığı mahallede babaannesiyle yaşadığı evinden hayatta bir şekilde kendince birtakım masalara oturmak için bir takım ortamlara girmek için bir hayalini gerçekleştirmek için Galler'e gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında düşme hikayesi değil. Eylül, para karşılığında seks yapmasından dolayı rahatsızlık duymuyor. Paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

