Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?

Merve Göntem kimdir?

Merve Göntem, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat mezunu olduğu belirtilir. “Bihter” (2023) filminin senaristlerinden; 2024’te Kızılcık Şerbeti senaryo ekibine dahil oldu. BluTV’de “Çıplak” projesinde de kalem ekibinde yer aldı.

Ne oldu?

Dün akşam saatlerinde İstanbul/Cihangir’deki evinde gözaltına alındı ve işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Avukatı Giray Kemer, suç isnadını henüz öğrenmediklerini, gözaltının 4 yıl önceki bir röportajda (“Çıplak” dizisi bağlamında) kullandığı sözlerin yeniden gündem olmasının ardından geldiğini açıkladı.

Neden gündemde? RTÜK soruşturması ve tepkiler

RTÜK, Kızılcık Şerbeti hakkında “toplum değerlerine saldırı/küçümseme” iddiasıyla inceleme başlattı. Gözaltı kararına paralel şekilde sosyal medyada yoğun tartışma ve ünlü isimlerden tepkiler geldi (ör. Farah Zeynep Abdullah).

Son durum: Ne oldu, ne bitti?

