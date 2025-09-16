Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?

Yayınlanma:
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı. Avukatı suç isnadını bilmediklerini söyledi. RTÜK diziyi incelemeye aldı. Peki Merve Göntem kimdir?

Merve Göntem kimdir?

Merve Göntem, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat mezunu olduğu belirtilir. “Bihter” (2023) filminin senaristlerinden; 2024’te Kızılcık Şerbeti senaryo ekibine dahil oldu. BluTV’de “Çıplak” projesinde de kalem ekibinde yer aldı.

Ne oldu?

Dün akşam saatlerinde İstanbul/Cihangir’deki evinde gözaltına alındı ve işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Avukatı Giray Kemer, suç isnadını henüz öğrenmediklerini, gözaltının 4 yıl önceki bir röportajda (“Çıplak” dizisi bağlamında) kullandığı sözlerin yeniden gündem olmasının ardından geldiğini açıkladı.

Neden gündemde? RTÜK soruşturması ve tepkiler

RTÜK, Kızılcık Şerbeti hakkında “toplum değerlerine saldırı/küçümseme” iddiasıyla inceleme başlattı. Gözaltı kararına paralel şekilde sosyal medyada yoğun tartışma ve ünlü isimlerden tepkiler geldi (ör. Farah Zeynep Abdullah).

Son durum: Ne oldu, ne bitti?

Kızılcık Şerbeti senaryo ekibinden Merve Göntem, dün akşam saatlerinde İstanbul’da gözaltına alındı; işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde yürütüldü. Avukatı Giray Kemer, isnadın ayrıntılarının taraflarına resmî olarak bildirilmediğini belirtti. Öte yandan RTÜK, diziye ilişkin şikâyetler üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Yapımcı Gold Film ve yayıncı Show TV cephesinden yayın takvimine dair yeni bir açıklama gelmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

