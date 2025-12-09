Kız yurdu 'mezar' üstüne kuruldu! Temelden çıkan mağarayı betonla gizlediler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanarak öğrenci kabulüne başlanan 5 bloklu kız öğrenci yurdunun inşaat sürecine dair vahim iddialar ortaya atıldı. İnşaat sahasında yapılan kazılar sırasında bir mağara ve içinde mezar bulunduğu, ancak zemin etüdü ve arkeolojik inceleme yapılmadan alanın betonla kapatıldığı öne sürüldü. İşçilerin ve taşeron firmanın uyarılarına rağmen inşaatın devam ettiği belirtilirken, ortaya çıkan görüntüler ihmal iddialarını güçlendirdi.

"MÜZEYE HABER VERELİM" ÇAĞRISINA "GEREK YOK" YANITI

İnşaat sürecine ait olduğu belirtilen görüntülerde, vinç operatörünün kazı yaptığı sırada büyük bir boşluğa rastladığı görülüyor. Yaklaşık 15 metre derinliğe inen operatörün, mağara yapısını fark etmesi üzerine "Burada mezar var, müzeye haber verelim" diye bağırdığı kayıtlara geçti. Ancak iddiaya göre, inşaatı üstlenen Özgün Kavaklı İnşaat firmasının proje müdürü, bu uyarıya "Gerek yok" yanıtını vererek personeli mağaradan çıkardı. Mağaranın ne kadar geniş bir alana yayıldığı tespit edilmeden girişi beton blokla kapatıldı ve üzerine yurdun çevre duvarı inşa edildi.

"ÖĞRENCİLERE MEZAR OLMASIN"

Yurdun B bloğunda mekanik tesisat işlerini yürüten taşeron iş insanı Burhan Savtekin, yaşananları yetkili mercilere taşıdı. Savtekin; elindeki video ve fotoğrafları Muğla Valisi, AKP milletvekilleri ve ilgili il müdürlerine göndererek durumun ciddiyetini anlattı. "Burası öğrencilere mezar olmasın" ifadeleriyle şikayetçi olan Savtekin, yetkililerden beklediği ilgiyi göremediğini belirtti. Zemin etüdünün söz konusu mağara dikkate alınarak yapılıp yapılmadığı ise belirsizliğini koruyor.

"HAFİF DOLGUYLA ÖRTBAS EDİLDİ"

Bölgedeki riskin göz ardı edildiğini savunan Burhan Savtekin, yetkililerin durumu bildiğini ancak üzerinin örtüldüğünü iddia etti. Savtekin şu uyarılarda bulundu:

"İnşaatın yetkilileri o çukuru gördü. Ancak üzeri hafif dolgu yapılarak olay örtbas ediliyor. Binalar çökerse bu ihmal birçok kişiye mezar olur. Şu anda öğrenciler risk altındaki bu binalara yerleştiriliyor, hepimizin evladı var."

DEPREM RİSKİ VE BİLİNMEZLİK

Bölgede bulunan mağaranın jeolojik yapısı ve yurdun temeline olası etkileri konusunda bilimsel bir inceleme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. İşçilerin "Bina kızlara mezar olabilir" uyarısına rağmen, mağara girişine beton dökülerek inşaatın tamamlanması, olası bir depremde yapının güvenliği konusunda soru işaretleri yarattı.