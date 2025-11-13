‘Kız isteme’ kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı

Yayınlanma:
Diyarbakır'da, "kız isteme" meselesi yüzünden çıkan kavgayı takiben bir eve düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı. Olayla bağlantılı 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba Mahallesi'nde, "kız isteme" nedeniyle aileler arasında çıkan anlaşmazlık, önce kavgaya ardından da silahlı saldırıya dönüştü.

TUTUKLAMALAR KAVGAYI BİTİRMEDİ

Dün akşam aynı aileye mensup kişiler arasında yine aynı sebepten çıkan sopalı ve yumruklu kavgada iki kişi yaralanmıştı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÖNCE KAVGA SONRA SİLAHLI SALDIRI

Ancak olaylar burada sona ermedi. Bugün öğle saatlerinde, taraflardan birinin evine tabanca ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında evde namaz kılmakta olan 22 yaşındaki İsmet Barçin, kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Barçin'in 10 yaşındaki yeğeni J.B. ise ağır şekilde yaralandı.

Havai fişekli kız isteme töreni kabusa döndü: 9 kişi mahsur kaldı

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaralı çocuk, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışması sonucu, silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

'Kız isteme' görüşmesinde vurulmuştu: Polis hayatını kaybetti

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı'nın izniyle gerçekleştirilen aramalarda, 3 ayrı otomobilin içerisinde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma ekiplerindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
