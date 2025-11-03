Havai fişekli kız isteme töreni kabusa döndü: 9 kişi mahsur kaldı

Olay, 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kız isteme merasimi için toplanan bir grup, törenin ardından sokakta havai fişek patlattı. Bu sırada fişeklerden biri, bitişikte bulunan bir binanın 3'üncü katına isabet etti. İsabet sonucu dairede yangın başlarken, alevler kısa sürede büyüyerek tüm katı sardı. Yangın nedeniyle A.İ. (54), H.Ç. (27), B.İ. (65), Ş.Ç. (27), M.İ. (34), B.İ. (4), E.İ. ve R.İ. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişinin de aralarında bulunduğu, 2'si çocuk toplam 9 kişi binada mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ 9 KİŞİYİ KURTARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın kapladığı binada mahsur kalan 9 kişiyi merdivenli araç yardımıyla kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde, dumandan etkilendikleri belirlenen 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangın sırasında mahsur kalanlara ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Yakup Akbaba, olayı şöyle anlattı:

"Kız istemeye geldiler; havai fişek fırlattılar, havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, bir topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik. İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık."

OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yangınla ilgili başlattıkları çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A., Ahmet Ç. ve Yasin A. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, havai fişekleri atarak yangına neden oldukları iddia edilen Ahmet Ç. ve Yasin A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli Mehmet Sıraç A., Eyüp A. ve Enes A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ: ÇOK PİŞMANIZ

Tutuklanan şüphelilerden Ahmet Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşım Enes A.’nın kız isteme merasimi sebebiyle İstanbul’a geldim. Herkese havai fişek dağıttılar. Bana da fark etmediğim bir anda havai fişek verdiler. Benim attığım havai fişek sorunsuz bir şekilde havada patladı. Benden başka birçok insan da aynı şekilde havai fişek attı. 20-25 dakika sonra yangın çıktığına dair bağırışmalar duyduk. İlk müdahaleyi ben ve Yasin A. yaptık. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. Attığım havai fişeğin yangın çıkarmadığına eminim" dediği öğrenildi.

Diğer tutuklu şüpheli Yasin A.'nın ise ifadesinde benzer beyanlarda bulunarak, "Araçtan indiğimde bana bagajdan çıkarttıkları havai fişekleri verdiler. Benim attığım havai fişek sorunsuz bir şekilde havada patladı. Benden başka birçok insan da aynı şekilde havai fişek attı. 20-25 dakika sonra yangın çıktığına dair bağırışlar duyduk. İlk müdahaleyi ben ve Ahmet Ç. yaptık. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. Attığım havai fişeğin yangın çıkartmadığına eminim. Bu olayı kimsenin kasıtlı bir şekilde işlemediğini düşünüyorum" dediği belirtildi.