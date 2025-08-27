Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmemişti! O doktora tepkiler çığ gibi büyüdü

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru Hasan Hüseyin Uysal, muayene için gelen kadın hastayı kıyafetini gerekçe göstererek muayene etmeyi reddetti. Doktor hastaya “Teşhircileri muayene etmiyorum” ifadelerini kullanırken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde doktorun, “Ben hasta seçiyorum, teşhircileri muayene etmiyorum” dediği ortaya çıktı. Kadın hasta, “Bana teşhirci diyemezsiniz” diyerek doktora tepki gösterirken Uysal, “Sizi muayene etmiyorum, çıkar mısınız lütfen” ifadeleriyle yanıt verdi.

“KADINLARIN NASIL GİYİNECEKLERİNE KARAR VERMEYE ÇOK HEVESLİSİNİZ”

Kadın Dayanışma Komiteleri, Uysal’ın kadın hastayı kıyafeti üzerinden hedef alarak muayeneyi reddetmesine ilişkin "Hasan Hüseyin Uysal, sağlık alanında palazlanmış tarikatların neferlerinden yalnızca biri. Sadece Uysal’dan hesap sormak yetmez, ülkemizde palazlanmış tüm tarikatların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, "Konya’da bir göz doktoru hastasını teşhirci olduğunu iddia ederek muayene etmek istememiş. Aynı doktor hakkında, başka bir hastanede başhekim yardımcısıyken, çocuk yaşta evliliği savunduğu sosyal medya paylaşımı dolayısıyla soruşturma başlatılmış. Elbette şaşırmadık! Kadınların nasıl giyineceklerine, kaçta nerede olacaklarına karar vermeye çok heveslisiniz Uysalgiller biliyoruz. Ama o hevesi kursağınıza tıkayacağımızı ilan ediyoruz!” denilirken “Biliyoruz, Hasan Hüseyin Uysal, sağlık alanında palazlanmış tarikatların neferlerinden yalnızca biri. Sadece Uysal’dan hesap sormak yetmez, ülkemizde palazlanmış tüm tarikatların kökünü kazıyacağız!" ifadelerine yer verildi.

Devlet hastanesinde skandal! Kıyafetini beğenmediği kadın hastayı muayene etmedi