Devlet hastanesinde skandal! Kıyafetini beğenmediği kadın hastayı muayene etmedi

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde bir doktor "Kendini teşhir eden çıplakları muayene etmiyorum" diyerek kadın hastayı muayene etmeyi reddetti. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görünütü kamuoyunun tepkisine neden oldu. Konya Meram Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre bir doktor, kadın hastanın kıyafetine tepki göstererek muayene etmeyi reddetti.

KADIN HASTAYA TEŞHİRCİ DİYEREK MUAYENE ETMEYİ REDDETTİ

Meram Devlet Hastanesi çekildiği öne sürülen görüntülerde, göz muayenesi olmak isteyen kadın hastanın, doktorun çağ dışı muamalesiyle karşılaştığı görüldü.

Göz doktoruna muayene olmak isteyen kadın hasta, doktorun "Teşhircileri muayene etmiyorum" tepkisiyle karşılaştı. Genç kadın, bu ifadelere "Bana teşhirci diyemezsiniz" diyerek tepki gösterirken doktorun ise "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" şeklinde yanıt verdiği paylaşılan videoda görüldü.

Olay sırasında gözyaşlarına boğulan genç kadının yaşadıkları, sosyal medyada büyük tepki topladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yoğun tepkiye neden olmasının ardından Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

