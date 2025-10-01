Kışa hazırlık kabusa döndü: Elini, kolunu ve bacağını kesti

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Şerafettin K., evinin bahçesinde bulunan tahtaları kışlık yakacak olarak kullanmak amacıyla spiralle kesmeye başladı.

Bu sırada yaşanan bir anlık dikkatsizlik sonucu, çalışan spiralin kontrolünü kaybeden yaşlı adam, aletin vücuduna temas etmesiyle sağ eli, sağ kolu ve sağ bacağından ciddi şekilde yaralandı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ÜNİVERSİTE HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Şerafettin K.'nin yaralandığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla bir sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaşlı adama ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doğa yürüyüşü yapan kadın dağdan düştü

Burada yapılan ilk müdahalenin ve tetkiklerin ardından, yaralarının ciddiyeti nedeniyle daha kapsamlı bir tedavi için Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.