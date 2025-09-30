Doğa yürüyüşü yapan kadın dağdan düştü

Tunceli'de doğa yürüyüşü yapan kadın dağda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın ekiplerce kurtarıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı'nda kayalıklardan düşüp yaralanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Artos'ta mahsur kalan dağcılar kurtarıldıArtos'ta mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Kıl köyü mevkisindeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden Hatun D, patikada yürürken kayalık alanda dengesini kaybedip düştü.

Hatun D'nin yaralandığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hatun D, sedye yardımıyla bulunduğu yerden alınıp ambulansa taşındı.

Ayağında kırık olduğu belirlenen Hatun D, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

