Kırıkkale'de traktör şarampole devrildi: 81 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir traktörün şarampole yuvarlanması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Alaaddin Mahallesi Kızılırmak Nehri yakınlarında gerçekleşti. Yılmaz Şermet’in (81) kontrolünü yitirdiği 18 KY 650 plakalı traktör, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Traktörden savrulan sürücü Şermet, Kızılırmak Nehri yakınlarına düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık, jandarma ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Yılmaz Şermet’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.