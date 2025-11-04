Kırıkkale’de polis denetimi: Yüz binlerce lira ceza yağdı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim operasyonu gerçekleştirildi. "Yahşihan'da emniyettesiniz" adı verilen uygulama, üniversite öğrencilerinin ve yurtların yoğunlukta olduğu Yenişehir Mahallesi'nde Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi.

100 PERSONEL SEKİZ NOKTADA GÖREV ALDI

Toplam sekiz ayrı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlere 20 ekip ve yaklaşık 100 personel katıldı. Operasyon kapsamında, bölgedeki kafelerde bulunan kişilerin yanı sıra sürücü ve yayaların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı.

CEZA YAĞDI ARAÇLAR MEN EDİLDİ

Yapılan kontrollerde toplam 1489 kişi ve 290 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda 23 araca, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı çeşitli fiilleri nedeniyle toplam 111 bin 222 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, trafik güvenliği açısından tehlike oluşturan 5 araç trafikten men edildi.

UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ ARAÇ KİRALAMA

Operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun yanı sıra, ruhsatı olmadan günlük araç kiralama işlemi yapan bir kişiye, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında 136 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.