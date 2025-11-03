Trafikte makas atarak ilerlemişti! Bakan Yerlikaya'dan 'gereği yapıldı' paylaşımı

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü Y.E.U., polis ekipleri tarafından yakalanmış, adliyeye sevk edildikten sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sürücüyle ilgili yaptığı paylaşımda 'Gereği yapıldı' diyerek idari para cezası uygulandığını belirtti.

Olay, 20 Ekim günü saat 18.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli Mevkii'nde meydana geldi.

Adeta ölüme davetiye çıkardı! Makas atarak ilerleyen trafik magandası serbest bırakıldıAdeta ölüme davetiye çıkardı! Makas atarak ilerleyen trafik magandası serbest bırakıldı

41 AZH 655 plakalı hafif ticari aracıyla makas atarak ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri, sürücü Y.E.U.'yu gözaltına aldı. Şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda sürücünün yakalandığını ve hakkında idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, trafikte makas atan sürücünün videosunu paylaşarak, "Mevcut kanuna göre makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu araç sürücüsüne yalnızca idari yaptırım uygulandı. Hem ehliyeti cebinde kaldı hem de hala aracını kullanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin TBMM'nin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geldiğini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, makas atan sürücüye, 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Y.E.U. yakalandı. Gereği yapıldı. Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi, AA

