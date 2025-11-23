Kılıçdaroğlu'nun videosunu sadece 9 vekil paylaştı: O vekiller bakın kim çıktı!

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yayımladığı videosunu yalnızca 9 vekil alıntılayıp paylaşırken bu isimlerin geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'e mektup yazan vekiller olduğu ortaya çıktı.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, videoda aralarında CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu bazı belediye başkanlarının partiden ihraç edilmesi gerektiğini savunurken, CHP’nin İmralı’ya gidecek heyete üye göndermeme kararını da eleştirdi.

SADECE 9 MİLLETVEKİLİ DESTEK OLDU

Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan bu çıkışı, kamuoyunda tepki ile karşılanırken Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi eleştirdiği videoyu, sadece 9 CHP milletvekilinin X hesabından rt (videoyu kendi hesabından yeniden paylaşmak) yaptığı görüldü.

Bu durum Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekil sayısının azaldığı şeklinde yorumlanırken dikkat çeken bir ayrıntı ise, rt yapan isimlerin Özgür Özel'e verilen bildiride imzası olan 10 isimden 9'u olması.

ÖZGÜR ÖZEL'E MEKTUP VEREN İSİMLER ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde, CHP içinde yeni bir tartışma ortaya atılmıştı. Bazı milletvekillerinin Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini içeren bir mektup hazırladığı ortaya çıktı. Mektupta imzası olan vekillerin isimler şöyle açıklandı:

  • Gamze Akkuş İlgezdi
  • Mahir Polat
  • Orhan Sarıbal
  • Mustafa Adıgüzel
  • Rıfat Nalbantoğlu
  • Sevda Erden Kılıç
  • Hüseyin Yıldız
  • Hasan Ufuk Çakır
  • Hasan Öztürkmen
  • Deniz Demir

DESTEKÇİSİ 50'DEN 9'A DÜŞTÜ

Özel'e verilen mektupta imzası olan Mustafa Adıgüzel ise videoyu paylaşmadı. Bu da Kılıçdaroğlu’nun arkasında duran CHP’li vekil sayısının 50'den 9’a kadar düştüğü şeklinde yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

