Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlandan sonraki planı belli oldu: Genel merkeze yatak atacak

CHP İstanbul'a Gürsel Tekin'in kayyum atanmasının ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek kurultay davasından da "mutlak butlan" kararının çıkma ihtimali konuşulmaya başlandı. 15 Eylül'de görüşülecek duruşmadan çıkacak olası mutlak butlan kararına karşı hamlesini 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gitme kararı alarak veren CHP mahkemeden gelecek haberi beklemeye geçti.

Kararı kabul edip göreve geleceğini geçtiğimiz aylarda açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ne gibi adımlar atacağı merak konusu olurken yakın çevresinden bilgiler gelmeye başladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN MUTLAK BUTLAN PLANI BELLİ OLDU

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun duruşma öncesinde sürece dair görüştüğü isimlerden aldığı bilgileri aktardı. Öztürk'ün aktardığına göre; “Kararın, lehine sonuçlanması durumunda Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi’ne gitmeyecek." Gelen tepkileri ve gelişmeleri izlemesi beklenen Kılıçdaroğlu, 21 Eylül’de yapılacak kurultaya kadar ki 1 haftalık sürede partinin sakinleşmesini bekleyecek. Makul sürenin dolmasından sonra genel merkeze gidecek.

Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından İstanbul İl Binası'nda yaşananların benzerinin olabileceğini öngören Kılıçdaroğlu, protestolara karşı hazırlık yaptı. Öztürk'ün aktardığına göre; binadan ayrılmaması beklenen CHP Gençlik Kolları ve parti gönüllüleri olağanüstü Kurultay toplanana kadar genel merkezde bulunacakları için yiyecek stoku da yaptılar.

GENEL MERKEZE YATAK ATACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişmeleri takip edip olayın kavgasız-gürültüsüz sonuçlanması için çaba gösterme niyetinde olduğu aktarılırken partililerin kışkırtıcı açıklamalardan kaçınması için uyarılarda bulunacak. Aktarılana göre; Kılıçdaroğlu, genel merkeze sessizce gidilmesinden yana.

Kılıçdaroğlu'nun bir süre CHP Genel Merkez'de kalması için plan yapıldığı öğrenilirken Saygı öztürk o planı şöyle aktardı:

"Tahriklerden uzak durulmasını isteyecek. Kılıçdaroğlu, çalışmalarını sürdürecek, giriş-çıkışlarda muhtemel protestoları dikkate alınıp, Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için genel merkeze yatak da konulması da gündemde. Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı dönemden günümüze kadar geçen sürede yapılan çalışmaları inceleyecek, bu süreçte atılabilecek yeni adımları belirleyecek."

TASFİYE EDİLECEK İSİMLERİ BELİRLEYECEK

Öztürk'ün Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden aktardığına göre göreve gelince yapmak niyetinde olduğu şeyler şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu, aralarında bazı grup başkanvekili ve milletvekilleri ile yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen belediye başkanları için tasfiye sürecini başlatacak."

Kılıçdaroğlu, göreve başlaması halinde, kısa bir süre sonra ne Cumhurbaşkanlığı ne de CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağı mesajını verecek. Partiyi kongreye götürecek. Buna Kılıçdaroğlu’nun çevresi, “Genel başkanımız başından beri partimizi güvenli bir limana götürmek istediğini” söylüyordu. Bunun için çaba gösterecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu üyesi sayısını yeniden ele alacak, Grup Başkanvekilleri, MYK’da değişiklikler yapacak. MYK’nın üye sayısı 5-6 ile sınırlı tutulacak. Parti Meclisi’nde çoğunluk mevcut yönetimde olduğu için Parti Meclisi toplantısı zorunlu olmadıkça yapılmayacak.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ GÜNDEME GETİRECEK

Kılıçdaroğlu’nun ayrılmasından sonra tüzük kurultayında yapılan değişikliklerde aksadığı ya da aksayacağı düşünülen maddelerinde yine değişiklik gündeme gelecek.

Bu süreçte partiden kopmalar da olabilir. Ancak, ana gövdenin yine CHP’de kalacağı iddiası var. Kılıçdaroğlu’nun tüm çabası, parlamenter sisteme dönüşü sağlamak olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapılması için çaba gösterilecek.