Kıbrıs'ta liderler buluşması: Erhürman ile Hristodulidis bir araya gelecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, görev süreleri boyunca ilk kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kritik görüşmenin tarihi perşembe olarak belirlendi.

YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in gerçekleştireceği bu ilk toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak. Görüşmenin perşembe günü saat 09.30’da başlaması ve yaklaşık bir saat sürmesi planlanıyor.

Bu buluşma, Kıbrıs meselesinde yeni bir diyalog döneminin başlangıcı olması açısından önem taşıyor.



