Hristodulidis Kıbrıs sorunu için şimdi de Almanya'dan yardım istedi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü için Alman Başbakan Friedrich Merz'ten yardım istedi. Hristodulidis, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'ni Kıbrıs sorunu için kurulmak istenen masaya davet etmişti.

Kıbrıs sorunu için çözüm arayışı sürerken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), KKTC'yi görmezden gelen bir adım daha attı.

Rum Lider Nikos Hristodulidis, adada çözüm sağlaması için Almanya'dan yardım talebinde bulundu.

HRİSTODULİDİS VE MERZ BERLİN'DE BİR ARAYA GELDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da bir araya gelmesinin ardından GKRY Lideri Hristodulidis de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Berlin'de bir araya gelen iki lider görüşme sonrasında düzenledikleri basın toplantısında, AB'nin karşı karşıya bulunduğu zorlukları, atılması gereken adımları ele aldıklarını söyleyen Merz, mutabık oldukları öncelikleri sıralarken AB-Türkiye ilişkilerine de vurgu yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Ben jeopolitik durum nedeniyle Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladım" diyen Alman Şansölye, 30 Ekim'de Ankara'ya yaptığı ziyaret hakkında Hristodulidis'i bilgilendirdiğini söyledi.

Nikos Hristodulidis ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz 14 Kasım'da Berlin'de görüştü

HRİSTODULİDİS'İN YARDIM TALEBİNE ALMAN BAŞBAKANDAN OLUMLU YANIT

Almanya Başbakanı Merz, "Ayrıca Cumhurbaşkanı [Hristodulidis] ile AB ve Türkiye arasındaki yakınlaşmada ilerleme kaydedilmesini sağlayacak başka fırsatları da görüştüm" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Rum Yönetimi'nin hassasiyetlerinin ve menfaatlerinin farkında olduğunu dile getiren Merz, "Ama aynı zamanda AB Dönem Başkanlığı için benimsedikleri çok yapıcı tutumu da biliyorum ve bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis'in Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yardım talebine "Onur duydum" şeklinde yanıt veren Merz, bu rolü üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.

Merz, Hristodulidis ile somut bir öneriyi ele aldıklarını ve önümüzdeki haftalarda ilk adımların atılabileceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

