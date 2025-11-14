Hristodulidis Kıbrıs sorunu için şimdi de Almanya'dan yardım istedi

Kıbrıs sorunu için çözüm arayışı sürerken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), KKTC'yi görmezden gelen bir adım daha attı.

Rum Lider Nikos Hristodulidis, adada çözüm sağlaması için Almanya'dan yardım talebinde bulundu.

Erhürman'dan Rum tarafına net mesaj: Kimse bizi görmezden gelemeyecek!

HRİSTODULİDİS VE MERZ BERLİN'DE BİR ARAYA GELDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da bir araya gelmesinin ardından GKRY Lideri Hristodulidis de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Berlin'de bir araya gelen iki lider görüşme sonrasında düzenledikleri basın toplantısında, AB'nin karşı karşıya bulunduğu zorlukları, atılması gereken adımları ele aldıklarını söyleyen Merz, mutabık oldukları öncelikleri sıralarken AB-Türkiye ilişkilerine de vurgu yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Ben jeopolitik durum nedeniyle Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladım" diyen Alman Şansölye, 30 Ekim'de Ankara'ya yaptığı ziyaret hakkında Hristodulidis'i bilgilendirdiğini söyledi.

Nikos Hristodulidis ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz 14 Kasım'da Berlin'de görüştü

HRİSTODULİDİS'İN YARDIM TALEBİNE ALMAN BAŞBAKANDAN OLUMLU YANIT

Almanya Başbakanı Merz, "Ayrıca Cumhurbaşkanı [Hristodulidis] ile AB ve Türkiye arasındaki yakınlaşmada ilerleme kaydedilmesini sağlayacak başka fırsatları da görüştüm" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Rum Yönetimi'nin hassasiyetlerinin ve menfaatlerinin farkında olduğunu dile getiren Merz, "Ama aynı zamanda AB Dönem Başkanlığı için benimsedikleri çok yapıcı tutumu da biliyorum ve bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis'in Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yardım talebine "Onur duydum" şeklinde yanıt veren Merz, bu rolü üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.

Merz, Hristodulidis ile somut bir öneriyi ele aldıklarını ve önümüzdeki haftalarda ilk adımların atılabileceğini belirtti.