Kazada ölen kardeşler Adar ve Zana yan yana toprağa verildi

Kazada ölen kardeşler Adar ve Zana yan yana toprağa verildi
Yayınlanma:
Batman'da TIR'a arkadan çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Adar ve Zana Direk kardeşler yan yana defnedildi. Küçük çocuklardan geriye el ele tutuşarak poz verdikleri fotoğraf kaldı.

Batman'da perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Adar ve 3 yaşındaki Zana Direk kardeşler, yan yana toprağa verildi.

FECİ KAZADA CAN VERMİŞLERDİ

Güney Çevre Yolu’nda Bismil yönüne giden 26 yaşındaki Adnan Direk idaresindeki otomobil, Stadyum Kavşağı mevkisinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen TIR’a bağlı dorseye çarptı.

Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

tira-carpan-otomobilde-olen-kardesler-a-1015076-301212.jpg

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adar ve kardeşi Zana Direk’in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan amcaları sürücü Adnan Direk ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

tira-carpan-otomobilde-olen-kardesler-a-1015084-301212.jpg
Kazada ağır yaralanan amcaları Adnan Direk’in tedavisi sürüyor.

AMCANIN DURUMU AĞIR

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

tira-carpan-otomobilde-olen-kardesler-a-1015082-301212.jpg

Niğde'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiNiğde'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

2 KARDEŞ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Ölen kardeşlerin cenazeleri hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Batman Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

tira-carpan-otomobilde-olen-kardesler-a-1015083-301212.jpg
İki kardeşten geriye bu fotoğraf kaldı

Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Türkiye
Zeytinburnu'da akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü
Zeytinburnu'da akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü
Binlerce sığır 50 gündür Marmara'nın ortasında tutsak
Binlerce sığır 50 gündür Marmara'nın ortasında tutsak
Çiftçilere tonlarca dağıtıldı
Çiftçilere tonlarca dağıtıldı