Kazada ölen kardeşler Adar ve Zana yan yana toprağa verildi

Batman'da perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Adar ve 3 yaşındaki Zana Direk kardeşler, yan yana toprağa verildi.

FECİ KAZADA CAN VERMİŞLERDİ

Güney Çevre Yolu’nda Bismil yönüne giden 26 yaşındaki Adnan Direk idaresindeki otomobil, Stadyum Kavşağı mevkisinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen TIR’a bağlı dorseye çarptı.

Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adar ve kardeşi Zana Direk’in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan amcaları sürücü Adnan Direk ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan amcaları Adnan Direk’in tedavisi sürüyor.

AMCANIN DURUMU AĞIR

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2 KARDEŞ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Ölen kardeşlerin cenazeleri hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Batman Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.